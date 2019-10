Radykalna zmiana w definicji płci. Ideologia gender może zostać wpisana do wiążącego traktatu międzynarodowego

Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ może dojść do radykalnej zmiany w interpretacji pojęcia płci. Międzynarodowa Komisja Prawna przygotowująca tekst nowego wiążącego traktatu, zasugerowała zmianę dotychczas obowiązującej definicji płci w rozumieniu „gender”. Taka interpretacja może doprowadzić do prawnego uznania nienaturalnych pojęć.

Pojęcie „gender” wprowadzone w 1995 do oficjalnego dyskursu międzynarodowego od samego początku budziło kontrowersje i służyć miało podważeniu tradycyjnych norm i wartości. Już podczas Konferencji ws. Praw Kobiet w Pekinie (1995 r.) próbowano uczynić z niego narzędzie społecznej zmiany. Zostało to jednak udaremnione przez jednoznaczny i zdecydowany sprzeciw państw biorących udział w obradach. Dzięki temu, trzy lata później, w wiążącym Statucie Rzymskim, stanowiącym podstawę funkcjonowania Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, pojęcie „płeć” w rozumieniu „gender” zdefiniowano w jasny sposób, wskazując, że odnosi się ona do płci męskiej i żeńskiej w kontekście społecznym. Nie powstrzymało to jednak agend i Komitetów ONZ przed używaniem w swoich zaleceniach kontrowersyjnego i ideologicznego języka, opartego na przekonaniu o istnieniu różnych tożsamości płciowych.