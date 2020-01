Radosław Fogiel: W sprawie reformy sądów białej flagi nie będzie

Radosław Fogiel, poseł i wicerzecznik PiS w rozmowie z „Polską Times” odniósł się m.in. do reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Niekorzystne według niego jest podgrzewanie atmosfery sporu, które nie służy wypracowaniu najlepszego stanowiska. Niemniej rząd nie wycofuje się z rozpoczętych refom.

W odniesieniu do planów zakończenia reformy sądownictwa powiedział:

- „Chcielibyśmy, żeby zakończyła się po pierwsze możliwie szybko, a po drugie sytuacją, w której Unia Europejska przyznaje, że kwestie sądownictwa to wewnętrzne sprawy kraju członkowskiego, że nie są regulowane w traktatach; sytuacją, w której środowisko prawnicze uznaje prawo parlamentu do przyjmowania ustaw, a co najważniejsze sytuacją, w której Polacy mają sprawnie funkcjonujące sądownictwo, uczciwe, bezstronne, a także zapewniające społeczne poczucie sprawiedliwości”.