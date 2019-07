Radosław Fogiel: Słowa Tuska ws. marszu są skandaliczne

robaczek 23.7.19 11:32

SKANDALICZNE aczkolwiek PRAWDZIWE





jak tam patuski ?



DUMNI Z BYCIA FASZYSTAMI? KATOLICKIMI FASZYSTAMI?



niestety jestescie zbyt tępi żeby pojąć co budzicie w narodzie. najakich niskich emocjach checie oprzec swoje poparcie. PISIURKI, budzicie demony. takie z których jako naród nie jesteśmy dumni.



sami walczycie zeby taki obraz POLAKA nie byl utrwalany, a poźniej sami popieracie bande idiotów która nie jest w stanie sobie poradzic z wlasnymi emocjami.



wyzywacie LGBT od barbażyńców, a kto nie jest w stanie zapanowac nad agresją?



miski, tak strasznie wam sie ta wizja waszego swiata nie klei, tak bardzo sami w niej zostajecie ( no moze wschod was popiera - ale czy to o to chodziło? czy tym sie chcecie wzrozować





A MOZE:



to jest zaplanowana akcja mająca POLAKOM OBRZYDZIC ZACHOD!



pomysleliscie o tym? zrobiono z grupy kilkutysiecy homoseksualistow NAJWIEKSZYCH WROGÓW 40 milionowego NARODU!!





ludziska!! poważnie? czy wy K_U_R_W_A macie mózgi? nie widizcie tak perfidnej manipulacji?



tacy mocni chrzescijanie a boja sie kilku tysiecy dziciaków z tęczą?



to k_ur_wa rzeczywiscie silna ta wasza wiara......