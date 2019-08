Radosław Fogiel: Potrzebne jasne reguły ws. lotów polityków

Kluczową sprawą nie jest kto ile latał, bo do tego wszyscy byli uprawnieni. Chodzi o to, żeby teraz były jasne reguły - powiedział w "Sygnałach dnia" w radiowej Jedynce zastępca rzecznika PiS o nowej ustawie regulującej loty najważniejszych osób w państwie.

Zastępca rzecznika prasowego Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel podkreślił w radiowej Jedynce, że ustawa dotycząca lotów HEAD jest potrzebna. - Jeśli mówimy o uregulowaniach czysto prawnych, to tutaj było pole do niejasności - powiedział Fogiel. - Ta nowa ustawa, we współpracy mam nadzieję również z opozycją, która powstanie, będzie to jasno określać - dodał.