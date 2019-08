Putin w Helsinkach. Finlandyzacja 2.0?

Mimo antyputinowskich pikiet wizyta Putina w Finlandii przebiegała w bardzo ciepłej atmosferze. Rosyjski prezydent spóźnił się na spotkanie z Niinistö aż dwie godziny, mimo to gospodarz przyjmował go bardzo przyjaźnie. Zabrał nawet na kolację do historycznej twierdzy Suomenlinna. Władimir Putin przekazał, że podczas wizyty w Helsinkach omówił z prezydentem Finlandii kwestię strategicznej stabilności na świecie. Elementem tego temat miała być dyskusja o zapewnieniu bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego. Putin wypowiadał się też na temat gazociągu Nord Stream 2. Poinformował, że właśnie w tym dniu zakończono prace nad układaniem rurociągu w fińskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Rosjanin podziękował władzom Finlandii za „pragmatyczne podejście” do projektu Nord Stream 2. Nie mniej optymistycznie brzmiały słowa gospodarza. Niinistö zapewnił, że w relacjach fińsko-rosyjskich nie ma szczególnych problemów i podkreślił wagę utrzymywania otwartych kanałów dyskusji.