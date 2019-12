Putin chce zestrzeliwać drony. Ustawa podpisana

Mirek 2.12.19 22:40

W Rosji zawsze był zamordyzm i jest . A tak w ogóle to Rosjanie tęsknią za czasami Stalina . Oni lubią mieć kij nad sobą . Różnica między Polakiem a Rosjaninem polega właśnie na tym że Polak to wolny ptak a Rosjanin najlepiej czuje się w kajdanach . No może trochę przesadziłem ale chyba nie aż tak bardzo .