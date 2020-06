Broń hiperdźwiękowa. Putin znowu straszy: Rosja zadziwi inne kraje

Marek Krakowski 14.6.20 22:51

Rosja ,co rusz zadziwia inne kraje, a to Czarnobylem, a to wykończeniem Bajkału, a to napaścią na Czeczenię, Gruzję, Ukrainę, a to mordowaniem własnych marynarzy z Kurska itd.

Cóż, można by wymieniać długo, ale każdy, nawet średnio rozgarnięty wie, że Rosja to było i jest bandyckie państwo - Mordor.

Wrzód, rak na naszej planecie Ziemi.