Pseudodebata ,,Newsweeka''. Jakubiak: Sami wybrańcy ,,GW''

Zandberg: "Zaskoczył mnie natomiast nieco Szymon Hołownia. Muszę przyznać, że jego kampania miała sporo uroku. Hołownia długo sugerował, że się zmienia, że już nie jest tym dawnym Hołownią, że teraz chce mówić do postępowych wyborców. Ale czar prysł, kiedy padły konkretne pytania. Złagodzenie ustawy aborcyjnej? Hołownia by to zawetował. Małżeństwa jednopłciowe? Weto, nawet wtedy, gdyby nie miały prawa do adopcji. Religia? Zostaje w szkołach. Po dzisiejszej debacie jest jasne, że Hołownia to polityk konserwatywny. I to jest ok, ale uczciwy polityk powinien przyznawać się do swoich poglądów, a nie udawać, na potrzeby kampanii, że jest kimś innym niż jest. Bo takie udawanie to zawsze gra na bardzo krótką metę."

