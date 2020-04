Przyszłość Mszy trydenckiej zagrożona?!

List prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Luisa Ladarii, wywołuje obawy wśród tradycjonalistów o przyszłość nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego, czyli Mszy trydenckiej. List z 7 marca jest skierowany do biskupów i zawiera ankietę, w której prosi się o ich opinię w sprawie Mszy łacińskiej. Biskupi mają wysłać swoje odpowiedzi do 31 lipca.

Innego zdania jest Joseph Shaw, przewodniczący Stowarzyszenia Mszy Łacińskiej Wielkiej Brytanii (Latin Mass Society UK), który uważa, że ankieta ma jedynie dostarczyć „solidnych informacji” Kongregacji Nauki Wiary. Twierdzi on też, że niewielu biskupów Anglii i Walii jest wrogo nastawionych do tradycyjnej Mszy, a „nawet ci mniej przyjaźnie nastawieni do niej traktują ją raczej z lekceważeniem niż czynnie się jej przeciwstawiają”. Są też i tacy biskupi, którzy „w rzeczywistości wyświęcali księży stosując starszą formę”. Shaw przyznał jednak, że wciąż nie zezwala się na publiczne sprawowanie Mszy łacińskiej w seminariach i utrzymuje się „ideologiczny sprzeciw” wobec Mszy łacińskiej.