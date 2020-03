Przez koronawirusa pracę może stracić nawet 2 mln Polaków

robert 26.3.20 19:37

Oficjalne dane z USA , docelowo za pomocą koronaświrusa PKB zostanie zredukowane do 50% obecnego a bezrobocie będzie na poziomie 30%. Ludzie zacznijcie czytać i szukać prawdziwych informacji bo kryzys z 1929r to pikuś w stosunku do tego co się szykuje.