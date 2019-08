Przerażające statystyki! W długi weekend zginęło 31 osób

Jak poinformowała Komenda Głowna Policji od 14 do 18 sierpnia na polskich drogach doszło do 420 wypadków, co oznacza spadek o 13 wypadków, w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Policjanci odnotowali 31 ofiar śmiertelnych wypadków, z czego do największej liczby wypadków śmiertelnych doszło w niedzielę.