Przerażające dane! Wielka Brytania: Nastolatki wśród kobiet po szóstej aborcji

rebeliant 20.11.19 14:42

To są właśnie feministki i lewackie partie po stronie kobiet. Odrywanie ich od rzeczywistego świata poprzez wciskanie im, że one mają prawa, mają wolności ... nikt nie ma praw i wolności. Są szlaki bezpieczne i są szlaki, na których dochodzi do napaści. Środowiska feministyczne i inne lewackie "prokobiece" uczestniczą w wabieniu kobiet do burdeli, do narkotyków. Oni znają naturę kobiet i doskonale wiedzą jak atakować je już od dziecięcych lat.

Chcę tylko przypomnieć, że istnieje coś takiego jak święty gnie ludzi, którzy mają prawo pozarzynać mafiozów i gangsterów, aby im tak za dobrze nie było się paść na krzywdzie ludzi dobrej woli.