,,Przemoc wobec kobiety to zbezczeszczenie Boga''

„Odrodzenie ludzkości rozpoczęło się od niewiasty. Kobiety są źródłami życia. Jednakże są nieustannie poniżane, bite, gwałcone, nakłaniane do prostytucji i usunięcia życia, które noszą w swym łonie. Każda przemoc zadana kobiecie jest zbezczeszczeniem Boga zrodzonego z niewiasty – powiedział Papież. – Z ciała kobiety przyszło dla ludzkości zbawienie: po tym, jak traktujemy ciało kobiety, rozpoznajemy nasz poziom człowieczeństwa. Ileż razy ciało kobiety jest poświęcane na bezbożnych ołtarzach reklamy, dochodów, pornografii, wyzyskiwane jako obszar do użycia. Trzeba je wyzwolić od konsumpcjonizmu, trzeba je szanować i czcić. Jest ono najszlachetniejszym ciałem świata, poczęło i zrodziło Miłość, która nas zbawiła!“

Franciszek zaznaczył, że Kościół w Maryi odnajduje swoje charakterystyczne cechy i nie zrozumiemy go patrząc jedynie na jego zewnętrzną stronę.

„Kościół, zbliżając się do Maryi, odnajduje siebie, znajduje swoje centrum i jedność. Nie rozumiemy Kościoła, jeśli patrzymy na niego wychodząc od struktur, programów i tendencji: coś z niego zrozumiemy, ale nie istotę. Kościół ma bowiem serce matczyne – zaznaczył Papież. – A my, dzieci, przyzywamy dziś Matkę Bożą, która nas jednoczy jako lud wierzący. O Matko, wzbudź w nas nadzieję, daj nam jedność. Niewiasto zbawienia, powierzamy tobie ten rok, strzeż go w swoim sercu.“