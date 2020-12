,Przemoc o podłożu seksualnym'' - ,,Margot'' oskarża jedną z liderek strajków proaborcyjnych

- Zna ktoś takie uczucie, gdy liderka Strajku Kobiet stosuje na tobie przemoc o podłożu seksualnym, misgenderuje i znęca, potem wyrzuca cię z twojego własnego mieszkania ubezdomniając cię, zwołuje spotkanie Strajku Kobiet z Martą Lempart, podczas którego zakazuje odnosić się publicznie do tej sytuacji? Oczywiście nigdy nie przeprasza za to co zrobiła – przeciwnie, grozi ci przy każdej okazji i śmieje się w twarz. Bo ja tak – pisze aktywista LGBT na Instagramie pod adresem Klementyny Suchanow.

Michał Sz. ps. „Margot” spędził jakiś czas w areszcie, po tym jak sąd skazał go za udział w zbiegowisku, brutalne pobicie działacza fundacji pro-life, a także zniszczenia mienia należącego do fundacji. Michałowi Sz. udało się po kilku tygodniach decyzją sądu wyjść na wolność.

Swój wpis na instagramie z oskarżeniami pod adresem Suchanow aktywista ilustruje zdjęciem piernika, na którym widnieje wulgarny napis: „Je**ć PiS i SB”. Można też dostrzec piorun, który kojarzy się jako symbol strajków proaborcyjnych.

- I parę lat później, gdy ona, Klementyna Suchanow przejmuje za***te inicjatywy tylko po to, by zmiękczać język o aborcji, promować okrojoną Konwencję Stambulską i lansować się na tle tęczowych flag. Wpi***ala na święta piernik, w którym zrównuje twój kolektyw ze swoim największym wrogiem? – kończy swój wpis.





