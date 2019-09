Prysznic z szamba to toaleta umysłowa Jachiry i jej podobnych

uczciwy 24.9.19 11:00

To są pomysły na wybory. Oto co totalni fundują Polakom.A teraz, do tych, co krytykują 500+ i inne socjalne działania PiS: Chcecie zamiast 500+ żywić się tym, co proponuje Jachira i całe PO? Przecież oni to promują i płacą za obrażanie Polaków.

Takiej opozycji, która żyje w Polsce i usiłuje zmobilizować świat przeciwko Polsce, nie ma na całym świecie.