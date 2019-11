Prymas Polski: Droga do świętości jest dla wszystkich możliwa

"Sądzę, że dzień Wszystkich Świętych jakoś szczególnie nas zachęca i pokazuje, że droga do świętości jest dla wszystkich możliwa"-powiedział prymas Polski, abp Wojciech Polak.

"Uroczystość Wszystkich Świętych jest dla nas wszystkich szczególnym dniem, ponieważ przypomina nam o naszym powszechnym powołaniu do świętości, które jest na mocy chrztu świętego"-podkreślił prymas, który przypomniał, że każdy z nas, ochrzczonych, jest powołany przez Chrystusa do świętości, "do tego, żeby być świętym, jak święty jest sam Bóg".