Prowokacja w Charkowie! Polacy zniszczyli pomnik UPA? Kto chce zniszczyć relacje Polska-Ukraina?

dochtór Tarhalski 3.8.19 11:50

Wiadoma sprawa. To ruskie prowokacje! Putinowi zależy żeby zniszczyć naszą przyjaźń przypieczętowaną krwią 200 tys. Polaków, którą bohatersko przelali nasi ukraińscy Przyjaciele dla umocnienia naszych więzów krwi. Putin zazdrości też stałych dostaw ukraińskich nieletnich dziewcząt dla czołowych naszych polityków, ale czy to nieletnia była to nie wiadomo, właściwie nawet nie wiadomo czy była, ale przecież jasnym jest że jak najbardziej mogą korzystać bo im się to po prostu należy!

Jednym zdaniem -typowa ruska prowokacja, z daleka czuć onucami.