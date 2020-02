Protesty mieszkańców przeciwko Dudzie? Spokojnie, to tylko KOD

Login 22.2.20 11:02

Czasy kaczyzmu vs czasy "demokracji"

Za czasów "demokracji" liczne "dzieła" seryjnego samobójcy.

Mnóstwo ludzi osadzonych (np Kokowicz w Lublinie w związku z podejrzeniem o wydrukowanie dwóch plakatów osadzony z najgorszymi przestępcami następnego dnia ząb "jedynka" wybity.

Co Marsz to jatka na ulicach Warszawy.

Za zakłócenie wiecu wyborczego (nie państwowej, patriotycznej uroczystości) kilka miesięcy w więzieniu i drastyczna kara finansowa. etc etc



Dziś członkowie objazdowej trupy kodu mają na koncie mnóstwo uniewinnień a skazany został ... policjant:

www.fronda.pl/a/skandal-policjant-skazany-za-zatrzymanie-bojowkarza,140209.html