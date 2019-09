Protestanci ramię w ramię z masonerią w umacnianiu cywilizacji śmierci

Francuscy masoni mają przemożny wpływ na prawodawstwo nad Sekwaną. Wolnomularze odegrali kluczową rolę w forsowaniu nowelizacji prawa bioetycznego, która tyczy się finansowania in vitro dla lesbijek.

Według dziennika katolickiego "La Croix" aż pięć z sześciu w ogóle obediencji masońskich we Francji zabrało głos w krajowym parlamencie w ramach "konsultacji nurtów filozoficznych". Co ciekawe, do debaty zaproszono jedynie TRZECH przedstawicieli kultów religijnych. Masoneria miała więc zdecydowaną nadreprezentację.