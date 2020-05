Protest ,,przedsiębiorców''. Zatrzymano 380 osób

Tylko PO 17.5.20 11:19

Był NAPAD na RADIOWÓZ POLSKIEJ POLICJI??? "HAHAHA. Milicja wiedziała by co zrobić. Wysłali by jakiegoś Milicjanta z prowincji co nie zna tych różnistych BIZNIESMENÓW, Senatorków Posełkó i ,kolekcjonerów KOPERT, PAŁAMI wypędził by WŁAMYWACZY z RADIOWOZU z napisem MILICJA OBYWATELSKA, co AGRESOR by dostał to nikt by mu tego nie odebrał. Przełożeni by przeprosili i byłoby SPRAWIEDLIWIE. Już kiedyś to przećwiczono, w pewnym miasteczku na Dolnym Śląsku w 1945 roku MILICJANCI (byli to byli Partyzanci z Wileńszczyzny) zlali po tyłku SOWIECKIEGO KOMENDANTA MIASTA ( bo mu się to należało), komendant MO rankiem szybciutko wysłał swoich Milicjantów do innego miasteczka, w to miejsce wziął innych i RUSKIE nie mogli już poznać MILICJANTÓW - WILNIUKÓW, winnych BATÓW jakie dostał ich SOWIECKI KOMENDANT WOJENNY miasteczka, na goły tyłek. Przeproszono a winnych nie znaleziono. To relacja mojego TATUSIA Pioniera od 1945 roku, żołnierza IIIbat77pp AK-UBK."