Propagandziści Kremla uderzają w sojusz Polski z USA. ,,Sączą antyamerykański przekaz''

„Rosyjska propaganda kontynuuje działania na rzecz destabilizacji współpracy militarnej Polski i USA” – poinformował na Twitterze rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Jak dodał:

„ Portale trwale zaangażowane w propagandę na rzecz Kremla publikują kolejne teksty, sącząc antyamerykański przekaz. Na łamach jednego z portali stale atakujących obecność sojuszniczą w PL pojawił się tekst sugerujący, że Europa odbiera obecność USA jako zagrożenie. W tekście znajduje się sugestia, że aktywność amerykańska w Polsce może wręcz osłabić poziom bezpieczeństwa w Europie”.

Żaryn zaznacza, że wspomniany tekst jest też próbą wykazania, że współpraca Polski z USA, a także polityka obronna Stanów Zjednoczonych mają rzekomo budzić „wątpliwości sojuszników”. Wskazał też:

„Dodatkowo sugeruje się, że współpraca z USA jest bardzo niekorzystna dla Polski”.

W kolejnym wpisie informuje:

„Inny propagandowy portal nagłaśnia opinię znanego w Polsce jasnowidza, który na swoim kanale w mediach społecznościowych sugerował, że Polska będzie zagrożona w wyniku działań amerykańskich”.

Dodał tu, że tekst to próba wskazania, że współpraca wojskowa Polski ze Stanami Zjednoczonymi doprowadzić ma do wzrostu zagrożeń dla naszego kraju. Co więcej – ukazano Rosję jako… stabilny kraj, który „obserwował będzie, co się dzieje”.

Na koniec Stanisław Żaryn dodaje:

„Propaganda Kremla przykłada dużą wagę do promowania tez mających na celu osłabianie i destabilizację współpracy i obecności sojuszniczej, w szczególności na wschodniej flance NATO. Trwałe wycofanie wojsk USA z Polski jest strategicznym celem Moskwy”.

