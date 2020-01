Prokuratura stawia zarzut byłemu detektywowi Krzysztofowi R. Grożą mu nawet dwa lata więzienia

Michał Pasierb 3.1.20 13:28

"przestępstwa usiłowania zmuszenia do określonego zachowania w celu zwrotu wierzytelności”....No tak przestępca, który komuś jest winien kasę może, będąc wolnym człowiekiem nie spłacać swoich długów a ten,który go chce do tego zmusić zagraża jego wolności,więc do wiezienia..... W Anglii nawet nie tak dawno istniało w prawie karanie więzieniem za długi a teraz mamy całkiem odwrotnie.