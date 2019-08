Prokuratura dementuje plotki ws. śmierci Kosteckiego

Konfederata 12.8.19 13:33

Taaaaaaaaaa. pchła go ugryzła:)

Nic się nie zmieniło w tym zakresie, to jak w tym kawale o góralu co to przed wysokim sądem odpowiada jako świadek, że denat upadł na siekierę i tak trzy razy na piersi i cztery na plecy.