Prokurator generalny USA: Antifa ma bolszewickie korzenie

Prokurator generalny Stanów Zjednoczonych William Barr stwierdził, że Antifa to grupa o charakterze bolszewickim. Odpowiadając na pytanie komentatora Marka Levina, Barr powiedział: „Są oni ugrupowaniem rewolucyjnym, które jest zainteresowane jakąś formą socjalizmu/komunizmu – są oni zasadniczo bolszewikami”.

Wcześniej, jeszcze pod koniec maja, Barr oświadczył: „Przemoc wywołana i realizowana przez Antifę i inne podobne grupy powiązane z zamieszkami to wewnętrzny terroryzm i będzie stosownie do tego traktowany”.

Prokurator generalny zauważył także, że zarówno Antifa, jak i Black Lives Matter kierują się nienawiścią do prezydenta Trumpa i jego administracji: „Próbowali postawić go w stan oskarżenia od samego początku. Zrobili wszystko, co w ich mocy – zniszczyli normy naszego systemu, by zrobić, co możliwe, aby usunąć go z urzędu”. Zdaniem Barra aktywistom Antify nie chodzi o debatę czy protestowanie przeciwko niesprawiedliwości, ale tak naprawdę o wywołanie wojny, którą zamierzają wygrać.

Joseph Enders z „Church Militant” przypomina, że bolszewicy pod przywództwem Lenina realizowali taktykę podobną do Antify: „zniesienie policji w Rosji, wykorzystanie propagandy do szerzenia kłamstw na temat historii Rosji i wzniecania niepokojów na ulicach”. Bardzo to zresztą przypomina także to, co robią obecnie aktywiści LGBT w Polsce.

Barr zwrócił uwagę na jeszcze jeden fakt związany z Antifą: „To świecka religia. Jest to substytut religii. Postrzegają oni swoich politycznych przeciwników jako zło, ponieważ stoją oni na drodze ich postępowej utopii, którą usiłują osiągnąć”.

Jak zauważył Soeren Kern na portalu „Gatestone Institute”: „Wspólną taktyką wykorzystywaną przez Antifę w Stanach Zjednoczonych i w Europie jest zastosowanie skrajnej przemocy i niszczenia publicznej i prywatnej własności do sprowokowania policji do reakcji, która z kolei udowodni twierdzenie Antify, że rząd jest faszystowski”.

Kern w swoim artykule przytoczył też wypowiedź Bettiny Röhl, która stwierdziła: „Z tchórzostwa jej członkowie zakrywają twarze, by utrzymać swoje imiona w tajemnicy. Antifa nieustannie grozi przemocą i atakuje polityków i policjantów. Promuje bezsensowne zniszczenia własności, które sięgają olbrzymich sum”.

jjf/ChurchMilitant.com, gatestoneinstitute.org