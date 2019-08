Profanacje podczas owsiakowego festiwalu. Przebieraniec udziela ślubu lesbijkom

Historyk 2.8.19 21:11

Wyjaśnijcie mi jedno. Jak chłop ubierze się w strój hydraulika, to hydraulicy nie jęczą i krzyczą, że to profanacja ich zawodu. To samo z przebieraniem za lekarzy, pielęgniarki, uczennice, czy pilotów.



Dlaczego więc gdy ktoś przebiera się za zawód księdza (zawód szczególnie dla rodziny hehe), to taki kwik u was?