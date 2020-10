Profanacja kościoła jak... malowanie znaku Polski Walczącej?! Skandaliczne słowa działaczki PO

Skandaliczne słowa pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego z Platformy Obywatelskiej. Bogna Czałczyńska przyrównała sprofanowanie szczecińskiego kościoła do… malowania znaku Polski Walczącej!

Chodzi oczywiście o dewastację w parafii pw. św. Krzyża w Szczecinie, która miała miejsce w nocy z czwartku na piątek. Na murze świątyni znalazł się napis „Macie krew na rękach”. Oblano go także farbami w kolorze tęczy.

Tymczasem jak informuje „Gazeta Polska Codziennie”:

„Przestępczą działalność aktywistów LGBT, którzy zdewastowali kościół w Szczecinie chwali na swoim profilu Facebooka pełnomocniczka Olgierda Geblewicza marszałka województwa zachodniopomorskiego z Platformy Obywatelskiej przyrównując to co się stało, do malowania symbolu Polski Walczącej”.

Zacytowano skandaliczny wpis Czałczyńskiej:

„Znak Polski Walczącej, hasła wypisywane w latach 80. na murach, murale Banksy'ego na ścianach izraelskiego apartheidu w Betlejem, mury gett, mury podzielonego Berlina i w końcu mury kościołów czy władz Państwa, o ile to one są postrzegane jako sprawcy opresji. A w Polsce niestety tak się dzieje”.

Dziś rano środowiska LGBT zbeszcześciły Kościół Św. Krzyża w Szczecinie. Chuligani wymalowani na kościele napis "macie krew na rękach" i tęczę. Na tablicach ogłoszeniowych pojawił się napis: LGBT.



