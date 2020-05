Prof. Wojciech Roszkowski odznaczony Orderem Orła Białego

3 maja br. prezydent Andrzej Duda odznaczył prof. Wojciecha Roszkowskiego najwyższym polskim odznaczeniem, czyli Orderem Orła Białego! Gratulujemy i bardzo się cieszymy! Obok Adama Bujaka i prof. Andrzeja Nowaka, prof. Wojciech Roszkowski jest już trzecim autorem Białego Kruka, któremu wręczono Order Orła Białego.





Prezydent Andrzej Duda w ten sposób argumentował wybór prof. Roszkowskiego: „Prof. Wojciech Roszkowski walczy o Polskę, sprawiedliwość i wolność, a przede wszystkim o prawdę. Jest bohaterem mojego pokolenia poprzez wielkie zamiłowanie do prawdziwej polskiej historii, bo przecież prof. Roszkowski zaglądał tam, gdzie w latach 70. i 80. ub. w. nie chciano, aby jakikolwiek badacz zaglądał. Pan Profesor nie bał się jednak pisać prawdę i działać w interesie wolnej i suwerennej Rzeczpospolitej. Prof. Roszkowski do dziś to kontynuuje i wciąż zachował krytyczne pióro, nawet jeżeli ono czasami boli, ale to przecież prawda pozostaje dla niego najważniejsza.”

Prof. Roszkowski przyjął Order Orła Białego z wzruszeniem: „To odznaczenie jest wielkim przeżyciem, zaszczytem oraz wzruszeniem, za co serdecznie dziękuję Prezydentowi i Kapitule. Życie jest zadaniem. Niektóre zadania wybieramy, na niektóre natrafiamy, a każde z nich jest inne, ale składają się one wszystkie na jedno słowo: Polska. Spełnienie zadania jest już nagrodą samo w sobie, ale jeżeli ktoś zauważa nasz wysiłek i go docenia to stanowi to dodatkową satysfakcją,” powiedział prof. Roszkowski.

Wojciech Roszkowski urodził się w 1947 roku w Warszawie. Jest nie tylko politykiem i ekonomistą, ale też humanistą. Specjalizuje się w historii najnowszej, historii gospodarczej oraz naukach politycznych. W roku 1987 zyskał tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych pracując w Katedrze Historii Gospodarczej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Od października 1990 roku pracował również w Instytucie Studiów Politycznych PAN, gdzie objął kierownictwo Zakładem Europy Środkowo-Wschodniej. Tego samego roku został mianowany prorektorem Szkoły Głównej Handlowej i pełnił tę rolę do 1993 roku. Od 1991 roku posiada tytuł profesora tej uczelni. W roku 1996 uzyskał stopień naukowy profesora nauk humanistycznych.

Był związany z wieloma instytucjami, m.in. w okresie PRL działał w Polskim Porozumieniu Niepodległościowym, był autorem podziemnych wydań najnowszej historii Polski pod pseudonimem „Andrzej Albert”. Wykładał na uczelniach w USA. W latach 2004-2009 był posłem do Parlamentu Europejskiego. Jest autorem kilkutomowych publikacji poświęconych historii Polski XX wieku, książki „Półwiecze” oraz współautorem podręczników do historii.

W 2016 roku wydawnictwo Biały Kruk wydało 3-tomową książkę Wojciecha Roszkowskiego „Świat Chrystusa”, w której Wojciech Roszkowski zajął się czasami starożytnymi. Jak sam wskazał, praca nad tą publikacją zajęła mu blisko 50 lat. Ponadto profesor jest współautorem „Repolonizacji Polski”. Z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę w lutym 2018 ukazała się książka "Mistrzowska gra Józefa Piłsudskiego" autorstwa Wojciecha Roszkowskiego. Historią odradzającej się Polski zajął się również w książce „Orlęta Lwowskie”.

W lutym 2019 w wydawnictwie Biały Kruk ukazało się opus magnum prof. Roszkowskiego pt. "Roztrzaskane Lustro. Upadek Cywilizacji zachodniej". Była to jedna z najlepiej sprzedających się książek 2019 roku, która doczekała się wielu nagród i została wybrana Książką Dekady, stąd śmiało można powiedzieć, że jest jednym z najważniejszych dzieł współczesnej humanistyki, nie tylko polskiej. Wybitny uczony i pisarz, wielki erudyta, prof. Wojciech Roszkowski, dokonuje w niej bilansu naszej cywilizacji. Bilans to dramatyczny. Upadek zachodniej kultury, do której przecież i my, Polacy, należymy, wieszczono co prawda już sto lat temu, ale wówczas była to bardziej przepowiednia niż udokumentowana teza. W „Roztrzaskanym Lustrze” prof. Roszkowski udowadnia, że ten upadek stał się faktem.

Co więcej, od momentu ukazana się książki świat przeszedł kolejne, kolosalne zmiany. Stąd prof. Wojciech Roszkowski zapowiedział kontynuację swego wielkiego dzieła. Druga część „Roztrzaskanego Lustra” ukaże się w drugiej części 2020 roku.