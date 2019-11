Prof. Staniszkis: Tusk nie kandyduje? I dobrze!

"Jestem zadowolona, bo uważam, że on jako polityk nie do końca się sprawdza. Jest chwiejny. Nie ma silnej osobowości"-oceniła socjolog w rozmowie z Wp.pl.

Zdaniem prof. Jadwigi Staniszkis Tusk mógł również obawiać się "ataków, które by go zdyskwalifikowały".

"Nie wiem, ale sądzę, że doszło do niego, iż na podstawie różnych argumentów byłby zdyskwalifikowany"-podkreśliła, jednocześnie zwracając uwagę, że Tusk w krótkim przzemówieniu podkreślił, iż nie ma sobie nic do zarzucenia.

" To nie chodzi tylko o wyniki, ale również o to, co działoby się w walce wyborczej. Tusk wiedział, że musiałby się zmierzyć z atakiem opartym na rzeczowych argumentach. Myślę, że nie chciał tego"-skomentowała socjolog. Pytana o ewentualne starcie byłego premiera RP z obecnie urzędującym prezydentem, Andrzejem Dudą, stwierdziła, że prezydentura Dudy nie jest w jej ocenie dobra. Zdaniem socjolog, z obecną głową państwa mógłby wygrać "ktoś bardziej elokwentny i doświadczony na arenie europejskiej".