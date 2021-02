Prof. Śpiewak podsumowuje opozycję: PiS zwyczajnie nie ma z kim przegrać

Kiedy opozycja pręży muskuły, znany z krytyki wobec PiS prof. Paweł Śpiewak przekonuje w rozmowie z „Polska The Times”, że Prawo i Sprawiedliwość zwyczajnie nie ma w Polsce konkurenta, z którym mogłoby przegrać. W ocenie socjologa jedyną szansą na pokonanie Zjednoczonej Prawicy jest jej rozbicie od wewnątrz.

Prof. Śpiewak prognozuje, że obserwowany spadek znaczenia Platformy Obywatelskiej będzie się pogłębiał, a na lidera opozycji wyrośnie Szymon Hołownia. Klęską Lewicy natomiast, jak podkreśla, jest fakt, iż nic nie zyskała ona na kwestiach związanych z aborcją.

Socjolog wyjaśnia, że dodawanie swoich wyników w sondażach, co obecnie robi opozycja, w praktyce nie ma sensu, bo partie te nie mają „wspólnego mianownika”.

- „Generalnie sytuacja opozycji wcale nie jest komfortowa. Krzyżyka na PiS bym nie stawiał”

- ocenia.

Odnosząc się do ostatniej konferencji Platformy Obywatelskiej, na której zaprezentowano „Pakt dla kobiet” stwierdził, że było to wydarzenie „żenujące”. W ocenie znanego z antypatii do partii rządzącej socjologa ludzie nie mają żadnego powodu, aby zagłosować na Platformę Obywatelską, a Borys Budka jest najsłabszym liderem partii z możliwych.

Nadzieję na rozbicie Zjednoczonej Prawicy prof. Śpiewak widzi jedynie w samej Zjednoczonej Prawicy. Jedynie odejście Jarosława Gowina, w ocenie rozmówcy „Polska The Times”, może dać opozycji realną szansę na przejęcie władzy w Polsce.

kak/Polska The Times,wPolityce.pl