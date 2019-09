Prof. Sławomir Cenckiewicz pięknie żegna Kornela Morawieckiego

waldemar deska 30.9.19 15:29

RIP. … Rok 2016/7, budując swoją partię Kornel chciał ze mną współpracować. Też chciałem, ale chciałem także, aby w podstawie programu znalazły się WZORCE - WZORCE punktem wyjścia wszystkiego co polityczne, społeczne, ludzkie … Muszę dodać, że Kornel wyjątkowo trafnie zrozumiał ideę WZORCÓW i docenił ich znaczenie. Jednak po jakimś czasie odpowiedział: „pragmatyka polityczna jest ważniejsza” . W ten sposób nie doszło do współpracy. WZORCE też nie przebiły się … co nie znaczy, że idea WZORCÓW jest błędna. Przy okazji, na str. 46 można przeczytać o WZORCACH https://wdeska.files.wordpress.com/2019/06/waldek-deska___referat-w-cac582oscc81ci.pdf