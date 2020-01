Prof. Popiela: Wyciągnęłam 500 dolarów. Ordynator wziął pieniądze

JS 13.1.20 11:56

Marszałek-pyszałek jak Wałęsa nigdy się nie podda. Z wściekłości rozszarpał by chyba wszystkich łamiących jego wspaniałą, międzynarodową karierę, a śmiących rzucać na niego, na 36-cio ! letniego profesora oskarżenia o łapówki, dzięki którym miał motywację im więcej pomóc za państwowe pieniądze. Normalnie by zapewne nie pomógł, tłumacząc zbyt dużymi kosztami dla jego szpitala, ale jak do prywatnej szuflady coś dobrego wpadnie wtedy punkt widzenia nagle się zmienia. Martwi mnie, że nie jest to jedyny lekarz, który przyjmował tzw. łapówki i mam nadzieję, że CBA nie pozamyka wszystkich takich lekarzy. Skala korupcji w naszym chrześcijańskim kraju poraża ! Ciągle przedkładamy naukę płynącą z tego świata nad naukę Jezusa i potem dziwimy się, że mamy takich ludzi u władzy.



Pozdrawiam i życzę wszystkim dobrego zdrowia, bez lekarzy i bez ich chemicznych trucizn, no bo każdy "lek" jest dla naszego organizmu trucizną, tyle że w niewielkiej dawce.