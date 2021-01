Prof. Piotrowski: Narodowy Program Szczepień groźny dla narodu polskiego

- Narodowy Program Szczepień ma bardzo ładną nazwę, ale niestety moim zdaniem jest on groźny dla narodu polskiego, gdyż rząd nie przekazuje pełnej informacji na temat tej szczepionki – powiedział prof. Mirosław Piotrowski na antenie Radia WNET.

Były europoseł podkreślił, że choć jego zdaniem program jest "groźny" dla narodu polskiego, ponieważ rząd nie przekazuje pełnej informacji na temat tej szczepionki, a mianowicie rządzący nie mówią, że szczepionka została dopuszczona do użytku warunkowo, co wiąże się z tym, że części badań klinicznych jeszcze nie przeprowadzono.

Aferę szczepienia celebrytów ocenił jako "pewnego rodzaju odwróconą formę promocji".

– Jeśli szczepionka nie jest przebadana do końca, nie wiemy jakie wywołuje zmiany (…) to należy ją promować. Jak najlepiej to zrobić? Pokazać że celebryci, aktorzy, ludzie kultury są poza kolejką, chcą uzyskać tę szczepionkę – wyjaśniał prof. Piotrowski.

