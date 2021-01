Prof. Pawłowicz: Dyrektorzy szpitala w Plymouth to mordercy! Mentalni uczniowie MENGELEGO

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Krystyna Pawłowicz w niezwykle mocnych słowach skomentowała skandaliczne zachowanie dyrektorów szpitala w Plymouth, gdzie umiera odłączony od aparatury Polak, który doznał poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu wskutek zatrzymania pracy serca.

„Dyrektorzy szpitala w Plymouth,którzy łamiąc prawo chorego Polaka do życia,być może czając się już na jego organy wewnętrzne - są MORDERCAMI !”

- pisze Pawłowicz na Twitterze.

Dalej dodaje:

„Mordują ŻYWEGO człowieka TORTURĄ GŁODU na oczach całego świata....Nie chcą wydać go władzom RP.

Polacy zapamiętają to wam,zbrodniarze !!!”.

W kolejnym wpisie stwierdza:

„Wy tam,mentalni uczniowie MENGELEGO z Plymouth,

człowiek,Polak NIE JEST waszą WŁASNOŚCIĄ !”.

Na koniec dodaje:

„Także ŻONA ani DZIECI NIE SĄ WŁAŚCICIELAMI torturowanego

na tej nieludzkiej brytyjskiej szpitalnej ziemi chorego,ciągle żywego człowieka !

Precz z nieludzką polityką i regułami śmierci w szpitalach !!!

Precz z takimi <<lekarzami>> !!!”

