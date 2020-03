Prof. Marcin Drąg: To będzie przełom w leczeniu koronawirusa

"Wiemy, że on działa, wyleczono z jego pomocą już wiele osób. Aktualnie jest testowany na tysiącach ludzi. Musi być jednak finalnie zaakceptowany i jest na to szansa w ciągu trzech miesięcy" - powiedział uczony w rozmowie z portalem Onet.pl.

Wrocławski uczony wraz z zespołem badaczy rozpracował enzym, który może być najważniejszym białkiem w koronawirusie. To owoc współpracy z grupą prof. Rolfa Hilgenfelda z Lubeki, który miał duży wpływ na wygaszenie epidemii SARS. Prof. Hilgenfeld uzyskał enzym z nowego koronawirusa i przywiózł go w lutym do Wrocławia, a im udało się go rozpracować. To umożliwia stworzenie szybkiego testu diagnostycznego. Wstępna odpowiedź czy ktoś ma koronawirusa byłaby możliwa nawet po pół godziny. Testy mogą być dostępne już za kilka tygodni.