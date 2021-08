Prof. Maliszewski o sondażu PO: Manipulacja, a nie rzeczywistość

Szef Centrum Analiz Strategicznych prof. Norbert Maliszewski podkreśla, że ostatnio opublikowany sondaż wykonany na zlecenie Platformy Obywatelskiej, w którym KO dogania PiS, jest „raczej próbą manipulacji niż rzeczywistością”.

W poniedziałek w środowiskach związanych z Platformą Obywatelska wybuchła euforia. Portal Onet.pl opublikował sondaż pracowni Kantar, wedle którego Koalicja Obywatelska dogoniła Prawo i Sprawiedliwość. Według sondażu oba ugrupowania cieszą się poparciem 26 proc. Polaków. Cały szkopuł w tym, że wykonane metodą wywiadów telefonicznych na próbie 800 osób badanie zleciła sama Platforma Obywatelska.

Do sprawy odniósł się w rozmowie z „Polska Times” prof. Norbert Maliszewski.

- „Jest to sondaż, który przekazała partia z wynikiem, który jest korzystny dla niej, ale jego uzyskanie mogło być rezultatem manipulacji takich jak np. torowane korzystnymi dla tej partii pytaniami. Dochodzi do tego jeszcze wielkość badanej grupy - to zaledwie 800 osób”

- wskazuje ekspert.

Zwraca przy tym uwagę, że wyniki sondażu są zupełnie inne od badań innych pracowni przeprowadzanych w ostatnim czasie.

- „To wszystko świadczy o tym, że badanie to mogło być próbą budowania pewnej narracji o tym, że Koalicja Obywatelska już zrównała się z Prawem i Sprawiedliwością. To raczej próba manipulacji niż rzeczywistość. Dziwę się, że ten wynik został w tak bezkrytyczny sposób pokazany w mediach, bo ewidentnie była to próba wywierania społecznego wpływu poprzez podanie wątpliwego wyniku”

- podkreślił.

kak/polsatimes.pl