Prof. Maksymowicz wyrzucony z Porozumienia… przez Bielana

Adam Bielan, który sam został wyrzucony z Porozumienia, wciąż stoi na stanowisku, że to on pełni obecnie obowiązki prezesa partii. Teraz na alternatywnym profilu partii opublikowano podpisaną przez Bielana uchwałę, którą usunięto z partii prof. Wojciecha Maksymowicza.

Adam Bielan twierdzi, że kadencja przewodniczącego Porozumienia wygasła trzy lata temu i w związku z tym obecnie to on, a nie Jarosław Gowin, ma mandat do pełnienia obowiązków prezesa partii. Jego stanowiska nie podziela jednak większość członków partii. Na początku lutego decyzją władz ugrupowania Bielan razem z posłem Kamilem Bortniczukiem zostali wyrzuceni z Porozumienia Jarosława Gowina.

Teraz na prowadzonym przez zwolenników Bielana profilu na Twitterze pojawiła się podpisana przez niego uchwała o wygaśnięciu członkostwa w partii prof. Wojciecha Maksymowicza.

- „W związku z oświadczeniem z dnia 14 lutego 2021 roku o odmowie pracy w Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Partii Pana Wojciecha Maksymowicza”

- czytamy.

Prof. Wojciech Maksymowicz, poseł Porozumienia, zdecydował się opuścić klub parlamentarny PiS kilkanaście dni temu. Taką decyzję podjął po tym, jak Ministerstwo Zdrowia zażądało informacji na temat eksperymentów z dziedziny neurochirurgii, które nadzorował na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz publicznie wysnuł przypuszczenie, że prof. Maksymowicz wykonywał eksperymenty medyczne przy wykorzystaniu ciał martwych płodów. Poseł Maksymowicz stanowczo zaprzecza tym zarzutom.

kak/DoRzeczy.pl, Twitter