Prof. Legutko o Ameryce Bidena: Będzie przypominała lewicowo-liberalną Unię Europejską

- To będzie Ameryka, która będzie przypominała Unię Europejską - lewicowo-liberalna. Joe Biden, podobnie jak jego zastępczyni, są ludźmi o dużym natężeniu ideologicznym - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia europoseł, prof. Ryszard Legutko. Dodał, że zwycięstwo Bidena "to nie jest dobra informacja dla świata zachodniego". Tłumaczył, że stanie się on coraz bardziej "zhegemonizowany przez lewicowe ideologie".

Odnosząc się do prezydentury Donalda Trumpa stwierdził:

- Do Trumpa można byłoby mieć rozmaite zastrzeżenia, ale przynajmniej on wprowadzał pewnego rodzaju różnorodność, jakąś alternatywność, coś innego, natomiast w przypadku zwycięstwa Bidena i Kamali Harris ten monopol czy ta hegemonia lewicy się utrwali. Tak że to nie będzie przyjemny świat ani nie będzie to świat, który będzie sprzyjał jakiejś wolności projektów politycznych, a nawet wolności myślenia

Profesor Legutko zauważył także, że zwycięstwo Joe Bidena w USA nie jest dobrą informacją dla świata zachodniego, ponieważ może on zostać „zhegemonizowany przez lewicowe ideologie.

Zwrócił także uwagę, że na chwilę obecną jest jeszcze za wcześnie na gratulacje dla Joe Bidena, ale „realnie patrząc, można zacząć pisać porządny list gratulacyjny”.

Dodał także, że może dla przekory Biden może chcieć robić wszystko w kontraście do Trumpa. Europoseł podkreślił jednak, że „polityka bezpieczeństwa Trumpa będzie kontynuowana", a wschodnia flanka NATO będzie kontynuowana i „zdrowy rozsądek w sprawach bezpieczeństwa zwycięży”.

mp/polskie radio pr 1