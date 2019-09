Prof. Krystyna Pawłowicz apeluje: Czy chcemy PRZEGRAĆ wybory?!

Poseł PiS Krystyna Pawłowicz wzywa Polaków do zdecydowanej mobilizacji wyborczej.

prof. Pawłowicz odniosła się w ten sposób do przedstawionego na łamach "Rzeczpospolitej" sondażu, według którego wyborcy PiS są dość mało zmobilizowani do pójścia do urn, podczas gdy wyborcy Lewicy oraz Koalicji Obywatelskiej - zdecydowanie silniej.