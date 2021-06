Prof. Krysiak: Chodzi o to, żeby zmusić Polskę do ugięcia się, by położyć ją na łopatki i kolana

„Tutaj nie chodzi o praworządność. Chodzi o to, żeby zmusić Polskę do ugięcia się, by położyć ją na łopatki i kolana” – powiedział prof. Zbigniew Krysiak.

W ten sposób odniósł się do oskarżania na forum europarlamentu Polski i Węgier o rzekome łamanie „praworządności”. W rozmowie na antenie Telewizji TRWAM profesor stwierdził:

„Chcą, żebyśmy mordowali nienarodzone dzieci i zniszczyli rodzinę. To są dwa główne cele”.

Ocenił również, że wszystko to jest strategią Niemiec, które dążą do utworzenia superpaństwa.

dam/radiomaryja.pl,TV Trwam