Prof. Kochanowski: Jestem gejem. Będę się bronił. Internauci: Za tęczą się chowasz, papierowy tygrysie?

Reytan 14.8.19 10:46

No i co z tego, że jest pan gejem? Czy to ma oznaczać, że jest pan świętą krową, i w żaden sposób nie można się odnosić do pańskiego prymitywizmu i chamstwa? Na szczęście żyjemy w wolnym kraju i nawet jeżeli jest się profesorem (nie wiem jakim cudem) i gejem to należy przestrzegać ogólnie przyjętych norm funkcjonowania w społeczeństwie. Będąc profesrorem UW należałoby również dawać dobry przykład studentom i innym patrzącym z boku, ale ten szczegół możemy pominąć. To nie ten typ profesora. Szkoda, be przez takich jak pan, pańscy koledzy i koleżanki nie będą mieć autorytetu za grosz. Świętym krowom mówimy stanowcze NIE.