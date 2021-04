Prof. K. Kik: Opozycja nie ma programu ani nawet przywódcy

Kolejne sondaże odbierają opozycji resztki nadziei. Już nawet wśród jej zwolenników coraz mniej osób wierzy, że opozycja jest gotowa na przejęcia władzy. Komentując ostatnie sondaże prof. Kazimierz Kik ocenia, że są one wynikiem tego, iż opozycja nie ma ani programu, ani lidera.

Prawdziwym hitem stał się dziś wpis senator PO Barbary Zdrojewskiej. Zdaniem parlamentarzystki to nie opozycja nie jest gotowa na przejęcie władzy, ale społeczeństwo nie jest gotowe na rząd, który ciężko pracuje.

- „Zamiast pytać tylko, czy opozycja jest gotowa do przejęcia władzy, zastanówmy się też, czy społeczeństwo jest gotowe na rząd, który obieca ciężką pracę i wyrzeczenia. Nie można pomijać tego, co PiS zrobił ludziom w głowach swoim nieodpowiedzialnym populizmem”

- napisała Barbara Zdrojewska na Twitterze.

"Cudownie" będzie wrócić do polityki "zaciskania pasa". Polacy to kochają. Państwo na wiecznym kontrolowanym dorobku, w taki sposób, żeby wybrańcy się dorobili, a reszta do pracy za 4,50 zł lub u Niemca na szparagach.