Prof. Jabłoński o sondażach: Trendy się stabilizują. Kto zyskuje a kto traci najwięcej?

Jak ocenił ekspert, „poparcie dla partii Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich sondażach rośnie”. Dodał, że zauważalne są stałe spadki Platformy Obywatelskiej pod przywództwem Borysa Budki. Wskazał także, że utrzymujący się od pewnego czasu „trend wskazuje, że już niedługo może być nawet jednocyfrowe”.

Odnosząc się do Konfederacji stwierdził, że ugrupowanie to w różnych zestawieniach może liczyć na 7-10 proc. poparcia.

Ostatnie badanie przeprowadzone przez pracownię Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl wskazuje na utrzymujący się już od jakiegoś czasu wzrost poparcia dla Zjednoczonej Prawicy, na którą obecnie chciało zagłosować 35 proc. badanych (bez niezdecydowanych) i jest wzrost o 1 punkt procentowy w porównaniu do badania poprzedniego.

Polskę 2050 uzyskała wynik 27 proc. poparcia, co stanowi wzrost o 3 punkty proc. Na Koalicję obywatelską chciało obecnie głosować 15-proc. Badanych, co jest kolejnym spadkiem tego ugrupowania, tym razem o 2 punkty proc. Na stałym poziomie w stosunku do badań poprzednich utrzymuje się Lewica, na którą wskazało 9 proc. Konfederacja straciła 3 pkt. proc. i uzyskała wynik na poziomie 7 proc. wskazań.

Formacja Kukiz-15 podobnie jak w poprzednim badaniu uzyskała 3 proc. poparcie. Problemy do niepokoju może mieć natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe, które pomimo wzrostu o 1 pkt. proc. uzyskało poparcie poniżej progu wyborczego na poziomie 3 proc.

mp/polskie radio/portal tvp info/wpolityce.pl