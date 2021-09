Prof. Horban: Niech nas ręka Boska broni od lockdownów!

Nie ma szans na to, aby czwarta fala zakażeń koronawirusem nas ominęła – twierdzi prof. Andrzej Horban. Ekspert jednocześnie podkreślił, że absolutnie nie powinniśmy z powodu wzrostu zakażeń zamykać gospodarki.

W rozmowie na antenie TVN24 Horban dodał, że jest spora szansa na to, że nowa fala zakażeń nie będzie tak straszna jak poprzednia. Według jego wyliczeń powinna być na poziomie 10 tysięcy zakażeń dziennie w jej szczycie. To jednak optymistyczne założenie. Wskazał, że duże znaczenie będzie miało doświadczenie personelu szpitalnego nabyte w trakcie poprzednich wzrostów zakażeń.

Dalej zaznaczał:

„Myślę, że niech nas ręka boska broni od lockdownów, a już na pewno od zamykania wszystkich w domach, bo to już nie ma takiego powodu”.

Podkreślał, że zamykanie ludzi w domach i niszczenie więzi społecznych przez zdalną pracę i nauczanie to coś, czego powinniśmy unikać. Jego zdaniem jest szansa na to, że to się uda.

dam/TVN24,300polityka.pl