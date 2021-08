Prof. Grzegorz Górski: Krótka historia samozaorania Stanów Zjednoczonych

Na całym świecie, w kontekście dramatycznej sytuacji w Afganistanie, mówi się o największej kompromitacji administracji Joe Bidena. Joe Biden zdążył już się jednak skompromitować wiele razy, a o „krótkiej historii samozaorania Stanów Zjednoczonych” pisze na Facebooku prof. Grzegorz Górski.

- „Krótka historia krótkiej historii samozaorania Stanów Zjednoczonych.

A było to tak.

1. Opanowanie wielkich miast przez kryminalne bojówki Black Lives Mater i Antify

2. Sfałszowane wybory prezydenckie - na oczach świata - kompromitujące amerykańską demokrację.

3. Upadek powagi władzy sądowniczej z Sądem Najwyższym na czele, który umył ręce - ze strachu przed court packing - i nie orzekał w sprawach naruszenia konstytucji (regulacje wyborcze w w większości swing states nie były przyjęte prze legislatywy stanowe).

4. Capitol show na oczach świata.

5. Udowadnianie Ameryce i światu przez prezydenta i wiceprezydenta wraz otoczeniem i ich mediami, że ich kraj był zawsze głównym ośrodkiem rasizmu i segregacji rasowej.

6. Implementowanie bolszewickiej agendy programowej niemal we wszystkich obszarach życia poprzez ponad 100 rozporządzeń wykonawczych.

7. Wpuszczenie do kraju ponad miliona nielegalnych imigrantów w pół roku.

8. Uderzanie w swoich głównych sojuszników (Izrael Netanjanhu, Arabia Saudyjska, Turcja, Polska).

9. Upokarzający spektakl w Afganistanie.

10. Przywództwo supermocarstwa, przy którym przywództwo Breżniewa u schyłku Związku Sowieckiego, to był szczyt sprawności”

- czytamy na profilu prawnika.

- „To wszystko zajęło Partii Demokratycznej niecały rok”

- zauważa prof. Górski.

Autor apeluje, aby uczyć się na przykładzie Amerykanów.

- „Zostawiając Amerykanów z ich problemami, skupmy się na sobie. Uczmy się na tym przykładzie, bo ludzie pokroju Bidena, Harris itp. naprawdę są w stanie rozwalić nawet taki kraj i to z prędkością światła. Skoro im się to udało, to także Polskę zaprzańcy i POpaprańcy dadzą radę rozwalić w takim tempie. Nie pozwólmy im na to”

- podkreśla.

kak/Facebook – Grzegorz Gorski