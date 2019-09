Prof. Grzegorz Górski: Bolszewicka zaraza na polskich uczelniach

Wies 26.9.19 15:35

Ktoś tu odkrył Amerykę ! Dzisiaj strach posłać dziecko na jakąkolwiek uczelnie wyższą bez obawy że będzie indoktrynowane przez marksitów rożnej maści. Uczelnie techniczne są tutaj w sytuacji dużo lepszej bo trudno wykształcić inżyniera na bredniach bo potem most się zawali albo wybuchnie zbiornik z gazem. Na wydziałach humanistycznych już dawno nie ma nauki tylko marksistowskie brednie. Łże elity rozpanoszyły się tam do tego stopnia ze mają czelność wyrzucać kolegów którzy bronią zdrowego myślenia tzn zgodnego z krytycznym oglądem rzeczywistości a nie opartego o ideologie. Myślę że te środowiska nie oczyszczą się same tak jak i środowisko sędziów. Uczelnie są utrzymywane z podatków Polaków i nie powinny mieć takiej autonomii a raczej nieograniczonej swawoli. Polacy nie mają gdzie kształcić swoich dzieci ! Apeluję do PiS o wymianę tych rektorów którzy w swoich decyzjach kierują się ideologią i likwidację tych kierunków lub wydziałów które głoszą kłamliwe teorie marksistowskie. Nie są one Polsce do niczego potrzebne tym bardziej nie powinno ich być na uczelniach państwowych utrzymywanych za pieniądze podatników. Kolejnym problem jest oficjalne już panoszenie się masonerii w szkołach średnich i na uczelniach. Wprowadzana jest symbolika masońska do emblematów i sztandarów szkół oraz prowadzone są koła masońskie wśród młodzieży szkolnej.

W programach szkolnych matematyki i fizyki przemyca się masońskie i ateistyczne systemy myślenia o świecie bo nauką tego nazwać nie można. Zamiast albo obok rzetelnej klasycznej wiedzy o świecie głosi się wątpliwe naukowo teorie ateistyczne lub masońskie. Nadmiernie koncentruje się zainteresowania uczniów wokół nieudowodnionych teorii fizycznych i matematycznych podając je jako pewnik nie podlegający krytycznej analizie rozumowej. Klasycznym przykładem jest tzw. "teoria ewolucji" które nie jest żadną teorią tylko hipotezą nieudowodnioną do dzisiaj. Ideologia "ewolucji" przenoszona jest na wszystkie dziedziny życia i dyscypliny naukowe. Młodzież uczy się o rzekomym tzw " wielkim wybuchu" jako o czymś pewnym. Stąd bliska droga do "teorii ewolucji " w rozwoju społeczeństw i marksistowskiego modelu społeczeństwa w którym rządzą prawa silniejszego ( stalinizm i hitleryzm ). Taki model szkolnictwa "produkuje" łże elity, które potem stają się wykładowcami, dziekanami, rektorami i którzy "tworzą" takie wiekopomne dzieła w rodzaju tego listu.

Nie zgadzam się z tym że inżynier czy chemik nie może oceniać ideologii LGBT+. Każdy zdroworozsądkowo myślący człowiek a szczególnie posiadający wyższe wykształcenie powinien umieć ocenić na podstawie informacji naukowych z wielu dziedzin czy jest to szkodliwe, głupie czy niemoralne. Tym bardziej że dotyczy to dziedziny życia obejmującej wszystkich, w której każdy ma swoje doświadczenia życiowe i przemyślenia. Zdawanie osądu na tzw. "autorytety" z dziedziny pedagogiki, biologii czy innej , to prosta droga do kapitulacji. Lewacy tylko na to czekają.