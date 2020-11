Prezydent: Wyrok TK powinien być niezwłocznie opublikowany

22. października, orzekając w pełnym składzie, Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją przepisy pozwalające na aborcję w przypadku podejrzenia poważnej choroby bądź wady dziecka. Do dziś jednak orzeczenie to nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. O konieczności publikacji przypomniał dziś prezydent Andrzej Duda.

Za niezgodne z konstytucją sędziowie Trybunału Konstytucyjnego uznali przepisy pozwalające na aborcję ze względu na chorobę dziecka, które znalazły się w ustawie z 1993 roku. Po ogłoszeniu decyzji sędziów w Polsce rozpoczęły się manifestacje środowisk lewicowych, sprzeciwiające się orzeczeniu i domagające się legalizacji aborcji na życzenie. Po opublikowaniu orzeczenie z 22. października w polskim prawie nastąpi pierwsza dot. aborcji zmiana po przyjęciu tzw. „kompromisu aborcyjnego”. Mimo jednak, że orzeczenie powinno być opublikowane do 2. listopada, nie opublikowano go do dziś.

Do sprawy odniósł się w czasie VI Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów Gazety Polskiej prezydent Andrzej Duda:

- „Nie ma żadnych wątpliwości, że wyrok został wydany przez TK i zgodnie z przepisami powinien być opublikowany niezwłocznie. Skoro nie jest publikowany, to rozumiem, że występuje jakaś uzasadniona przyczyna braku tej publikacji. Ale nie mam wątpliwości, że wyrok powinien zostać opublikowany” – podkreśla prezydent.

- „To wyrok, który został uzasadniony, na razie było to ustne uzasadnienie, ale mam nadzieję, że w krótkim czasie będziemy mieli i szerokie uzasadnienie pisemne” – dodaje.

kak/niezależna.pl