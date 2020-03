Prezydent w Banku Żywności: nie brakuje żadnych produktów!

13.3.20 13:35

Agenda ID2020: Oto, do czego potrzebna jest Żydom «pandemia»





«Chodzi o to, by ludzie zaczeli wołać "pomóżcie nam, dajcie nam szczepionki, rozlokujcie policję i wojsko dla naszego bezpieczeństwa!"...»





źródło: ram.neon24.pl/post/153656,agenda-id2020-oto-do-czego-potrzebna-jest-zydom-pandemia





Przypomnijmy jeszcze, że nie tylko amerykański Żyd Michael Bloomerg nawoływał o nieleczenie starców; także żydowski szaleniec Jacques Attali postuluje od dawna o tzw. «obowiązkową eutanazję państwową» dla osób starych, twierdząc, że koszt trzymania ich przy życiu jest dla państw zbyt wysoki.



Co więcej, w swej wypowiedzi z roku 2009, Attali utrzymuje, że tam gdzie dotychczas zawiódł krach finansowy – «skuteczna, niewielka pandemia mogłaby zmusić przywódców państw do zaakceptowania stworzenia rządu światowego i policji światowej».



VIDEO: Jacques Attali – wywiad z roku 2009:



«Pandemia umożliwi powołanie do życia rządu światowego»



«Une pandémie permettra d’instaurer un gouvernement mondial»



https://youtu.be/ffPPCN5NpkI





