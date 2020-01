Prezydent: Ten Orszak promieniuje ze stolicy na całą Polskę i świat

Eminencjo, Czcigodny Księże Kardynale,

Ekscelencje, Szanowni Księża Biskupi,

Wszyscy Dostojni przybyli Goście,

Szanowni Państwo Prezesi Fundacji „Orszaku Trzech Króli”,

Wszyscy Organizatorzy wspaniałego Orszaku,

Wszyscy Uczestnicy, Wolontariusze, Pastuszkowie, Anioły, Królowie,

Przepiękna Święta Rodzino,

Wszyscy Drodzy Przyjaciele,

Wielce Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy za zaproszenie na ten już 12. Orszak Trzech Króli, tutaj, w Warszawie – najstarszy ze wszystkich Orszaków Trzech Króli, organizowany przez Fundację „Orszak Trzech Króli”, który stał się tradycją. Stał się tradycją nie tylko miasta stołecznego Warszawy, ale dzięki temu, że promieniuje ze stolicy na całą Polskę i na świat, stał się także tradycją ogólnopolską i stał się także tradycją Polaków na całym świecie. Ok. 900 miast i miejscowości w całej Polsce, ponad 30 w różnych państwach na świecie – w tylu miejscach dzisiaj maszerujemy, spotykamy się i jesteśmy razem pod tym hasłem „Cuda, cuda ogłaszają”.

Cuda w tym ważnym roku dla nas Polaków, w 2020 – w stulecie Bitwy Warszawskiej czyli cudu nad Wisłą, który uratował Polskę przed bolszewicką nawałą, który umożliwił budowanie dalej niepodległego, suwerennego państwa, przed 100 laty. Ale także cudu tej dzisiejszej naszej wspólnoty. Cudu tego, że jesteśmy razem, cudu tego, że spotykamy się, cudu tego, że śpiewamy razem kolędy.

Dzisiaj jest też szczególny dzień dla wiernych Kościoła prawosławnego, wiernych Kościoła greckokatolickiego i Kościołów wschodnich – dla nich jest dzisiaj dzień Wigilii. Chciałbym z tego miejsca złożyć wszystkim tym, którzy dzisiaj do Wigilii zasiadają najserdeczniejsze życzenia – spokojnych, błogosławionych, dobrych Świąt Bożego Narodzenia, wspólnoty rodzinnej, sąsiedzkiej, wspólnoty wiernych na ten wspaniały bożonarodzeniowy czas.

A wszystkim uczestnikom, a zwłaszcza organizatorom i wolontariuszom marszów Trzech Króli w całej Polsce chcę serdecznie podziękować za to, że stwarzacie możliwość, żebyśmy mogli się spotkać, żebyśmy mogli być razem, żebyśmy mogli śpiewać na ulicach naszych miast i miejscowości kolędy. Za to, żemożemy się razem radować, czuć naszą wspólnotę – wspólnotę polską, wspólnotę religijną, wspólnotę ludzi wierzących, a wreszcie wspólnotę ludzi, którzy mają te same wartości i którzy po prostu chcą być razem.

Wszystkim dzieciom, młodzieży dziękuję za przygotowanie tych wspaniałych strojów. Wszystkim rodzicom, dorosłym, opiekunom, wychowawcom, księżom, katechetom dziękuję za organizowanie i wspieranie tej wspaniałej idei.

Mam nadzieję, że w przyszłym roku w tysiącu miast i miejscowości będą szły Orszaki Trzech Króli i będzie ich coraz więcej, że fala Orszaków Trzech Króli będzie się rozlewała coraz bardziej, coraz bardziej wzmacniając naszą wspólnotę.

Jeszcze raz najlepsze życzenia dla wszystkich na Wigilię, na Święto Trzech Króli. Wszystkiego dobrego.