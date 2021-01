Prezydent spotka się z premierem. Chodzi o wczorajsze weto

Rzecznik prasowy prezydenta Błażej Spychalski poinformował na antenie Trójki Polskiego Radia, że w najbliższym czasie Andrzej Duda spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Tematem rozmowy ma być zawetowana wczoraj przez prezydenta ustawa o działalności administracji rządowej.

Prezydent Andrzej Duda zawetował wczoraj nowelę ustawy o działalności administracji rządowej. Przyjęte przez Sejm zmiany zakładały m.in. „włączenia do korpusu służby cywilnej osób zajmujących stanowiska podsekretarza stanu oraz wyodrębnienie nowych działów administracji rządowej: geologia, leśnictwo i łowiectwo oraz centrum administracyjnego rządu”. W ocenie Andrzeja Dudy jednak nie przedstawiono przekonywujących argumentów, a zmiany budzą wiele zastrzeżeń, zwłaszcza w obliczu wprowadzania ich w czasie pandemii i kryzysu gospodarczego.

Goszcząc na antenie Trójki rzecznik prezydenta wskazał, że podstawą decyzji o zawetowaniu noweli był m.in. brak vacatio legis.

- „Gdyby prezydent zdecydował się na akcept tej ustawy, to ona musiałaby wchodzić w życie z datą wsteczną, a na to naszej zgody nie ma. To są kwestie prawidłowej legislacji” – wyjaśnił Błażej Spychalski.

Podkreślił, że prezydent jest w stałym kontakcie z premierem Mateuszem Morawieckim, członkami rządu i większością parlamentarną.

- „Pan premier wiedział o decyzji pana prezydenta przynajmniej kilka dni wcześniej, to nie było zaskoczenie dla większości rządowej. Te rozmowy będą dalej toczone pomiędzy panem prezydentem, panem premierem, a zapleczem parlamentarnym. Takie spotkanie jest zaplanowane na przyszły tydzień, podczas którego będzie rozmowa wyłącznie o tej kwestii” – zapowiedział.

kak/Polskie Radio Program 3, DoRzeczy.pl