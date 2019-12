Prezydent: Postkomuna w sądach trzyma się mocno. Czas to zmienić!

Stalker 11.12.19 22:36

Sędziowie nie-zawiśli , którzy jeszcze nie zawiśli przyznali się również sami, że są PO - H a ń b ą narodu polskiego ! Zrobili to bez liter na kawałkach papieru, bo pewnie nie potrafią pisać, ale swoimi wyrokami pokazują to dobitnie :

- sędzia, który ukradł 50 zł starszej pani został uniewinniony bo był roztargniony, a sędzia, który kradł części w sklepie został uniewinniony, bo odsunięcie go od orzekania byłoby stanowczo zbyt wysoką karą. Ostatnio babcia 80 lat była winna jej potrącenia przez Najsztuba za „wtargnięcie” na pasy dla pieszych.

Trzecią hańbą dla Polski to samorządowcy i urzędnicy, szczególnie w dużych miastach. Te miasta muszą być szczególnie odszczurzone. Mamy na to 4 lata !

I w końcu czwarta h a ń b a dla Polski to część nauczycieli i wykładowców akademickich. I tutaj musi nastźpić weryfikacja przydatności do zawodu !

Panie Macierewicz – mamy dużo pracy !!!